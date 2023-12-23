Japonya'da rekor savunma bütçesi onaylandı

Japonya 2024 mali yılı için 7,9 trilyon yenlik savunma bütçesini onayladı. 56 milyar dolara denk gelen bütçe, ülkenin şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçe dilimi olarak kayda geçti.

Dünya 23.12.2023 09:16 Giriş: 23.12.2023 09:16

Güncelleme: 23.12.2023 09:20 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Japonya'da hükümet, 2024 mali yılı için ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (56 milyar dolar) ayırdı. Asya-Pasifik'teki güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda hükümet, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılında savunmaya 7,9 trilyon yen ayırma kararı aldı. Hükümet söz konusu bütçeyi resmen onayladı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçe dilimi olarak kayda geçti. Rekor düzeydeki bütçeyle, uzun menzilli füzelerin üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılması planlanıyor. "Bağış gelirleri eksik bildirildi" iddiası: Japonya'da 4 bakan istifa etti