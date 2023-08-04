Japonya'da yolsuzluk soruşturması: Bakan yardımcısı görevinden istifa etti

Aynı zamanda iktidar partisinin milletvekili olan Japonya Parlamenter Dışişleri Bakan Yardımcısı Akimoto Masatoşi, yolsuzluk suçlaması nedeniyle istifa etti. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında da istifanın nedenine ilişkin bilgi verilmeden Akimoto'nun istifa talebinde bulunduğu doğrulandı.

Japonya'nın iktidar partisi Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Akimoto Masatoşi, hakkındaki yolsuzluk suçlaması nedeniyle Parlamenter Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Kyodo ajansının ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Akimoto'nun ofisleri ve evi "Japan Wind Development" isimli şirketten on milyonlarca yen rüşvet aldığı iddiasıyla arandı.

Akimoto, Parlamenter Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında da istifanın nedenine ilişkin bilgi verilmeden Akimoto'nun istifa talebinde bulunduğu doğrulandı.

Şirket yöneticisinin Akimoto'ya yapıldığı iddia edilen ödemelerle ilgili sorgulandığı bilgisi verildi.

Şirket başkanının avukatı, "söz konusu paranın 2021'in sonbaharında kurulan yarış atı kooperatifinin at satın alması için kullanıldığını ve Akimoto'ya verilmediğini" savunarak iddiaları yalanladı.

Şirketten yapılan açıklamada, milletvekili veya herhangi bir kamu görevlisine rüşvet verildiğine dair hiçbir kanıtın olmadığı öne sürüldü.