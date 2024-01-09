Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da 6 şiddetinde bir deprem yaşandı.

Dünya
  • 09.01.2024 12:53
  • Giriş: 09.01.2024 12:53
  • Güncelleme: 09.01.2024 12:56
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi

Japonyadaki depremlerde can kaybı 180e yükseldi
BirGün'e Abone Ol

 

 

 