Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın açıklamasına göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da 6 şiddetinde bir deprem yaşandı.
Kaynak: AA
Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi
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