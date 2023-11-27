Japonya’da kuş gribi salgını: 72 bin kümes hayvanı itlaf edecek

Japonya'nın İbaraki eyaletindeki bir çiftlikte görülen kuş gribinin H5 mutasyonu sebebiyle 72 bin kümes hayvanının öldürüleceği açıklandı. Japonya'da geçtiğimiz yıl kuş gribi 26 farklı eyalette görülmüş, 17 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Japonya'nın İbraki eyaletinde görülen kuş gribi salgını sebebiyle 72 bin kümes hayvanının itlaf edileceği açıklandı.

Japonya'nın Saga eyaletindeki bir çiftlikte kuş gribinin H5 mutasyonuna rastlandı.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan salgın, İbaraki eyaletine de sıçradı.

İbaraki eyaleti yönetiminden yapılan açıklamada, Kasama kentindeki bir kümes hayvanı çiftliğinde toplu kuş gribi vakalarının tespit edildiği bildirildi.

Tesiste ölü olarak bulunan tavuklar üzerinde yapılan testlerde kuş gribinin H5 mutasyonuna rastlandığı kaydedilirken, 72 bin kümes hayvanının itlaf edileceği belirtildi.

Karantinaya alınan çiftliğin 10 kilometre yarıçapındaki bölge sınırlı hareket alanı ilan edilirken, tesisin 3 kilometre yarıçapındaki bölgede yer alan çiftliklerden tavuk ve yumurta sevkiyatının tedbir amaçlı askıya alındığı açıklandı.

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno konuyla ilgili yaptığı açıklamada salgının daha geniş bölgelere yayılmasına dair endişeler olduğunu belirterek, hükümetin toplu kuş gribi vakalarını önemli bir kriz yönetimi konusu olarak ele aldığını vurguladı. İlgili bakanlıkların yakın işbirliği içinde süreci yönettiğini belirten Matsuno, hükümetin salgının yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını söyledi.



İLK VAKALAR GEÇEN HAFTA DOĞRULANMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Japonya'nın Saga eyaletine bağlı Kashima kentindeki bir çiftlikte çok sayıda kanatlı hayvan ölü bulunmuş, yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip H5 mutasyonuna rastlanmıştı. Saga eyaleti yönetimi, 40 bin kanatlı hayvanın tedbir amacıyla itlaf edileceğini duyurmuştu.

Geçen yıl Japonya'nın 26 eyaletini vuran kuş gribi salgını nedeniyle rekor sayıdaki 17 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti. Salgın sonrasında üretimde meydana gelen düşüş yumurta fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.