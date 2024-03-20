Japonya’daki volkan su altından yüzeye duman püskürtmeye başladı

Japonya’da su altında kalan volkan, aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürtmeye başladı.

Japonya’da zaman içinde su altında kalan volkan, aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürtmeye başladı.

Japonya Sahil Güvenlik yetkilileri, havadan gözlem sonucunda Büyük Okyanus’ta bulunan Iwo Jima Adası kıyısındaki volkanın 16 Mart'ta aktif hale gelerek yüzeye doğru duman püskürttüğünü açıkladı.

Havadan görüntülenen volkanın çevredeki gemi ve deniz taşıtları için tehlike oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer, uyarıda bulundu.

Japonya’daki volkan su altından yüzeye duman püskürtmeye başladıhttps://t.co/DlUWx2Tuvw pic.twitter.com/zdpTg9I7Hr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 20, 2024

Yetkililer, adanın geçen yılki volkan patlamasıyla oluştuğunu ancak zaman içinde erozyon sebebiyle su altında kaldığını ve giderek su yüzeyinden kaybolduğunu ifade etti.