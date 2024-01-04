Jeffrey Epstein davası: Yeni isimler mahkeme belgelerinde

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasıyla bağlantılı yeni isimler ifşa oldu. Epstein'in yargılandığı dava ile ilişkili isimler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew de yer alıyor.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede intihar eden Jeffrey Epstein ile bağlantılı oldukları belirtilen çok sayıda ismin olduğu mahkeme belgeleri kamuoyuna açıklandı.

The Guardian'ın aktardığına göre; mahkeme belgelerindeki dikkat çeken isimler arasında 2. Elizabeth'in 2. oğlu Prens Andrew, eski ABD başkanı Bill Clinton, Michael Jackson ve David Copperfield bulunuyor.

Yeni açıklanan isimler mağdur Virginia Giuffre'ın, Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell'a karşı açtığı dava kapsamında dosyalanan mahkeme belgelerinde yer aldı. Belgeler, bu davaya ilişkin ifadelerin ve dilekçelerin alıntılarını içeriyor. İsimler daha önce mahkeme belgelerinde 'J. Doe'nun varyantları olarak listelenmişti.

Listedeki bazı isimler suçlanırken, diğerleri iddialarda bulunuyor ya da adları potansiyel tanık olarak geçiyor.

Mağdur Johanna Sjoberg'in verdiği ifadenin belgelerinde, Michael Jackson ve David Copperfield'ın ismi bulunuyor.

PRENS ANDREW LİSTEDE

Sjoberg'in ifadesinde, 2001 yılında Epstein'ın Manhattan’daki evinde Prens Andrew tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını anlatması da yer alıyor.

Virginia Giuffre isimli kişi ise 17 yaşındayken yani ABD yasalarına göre de çocukken, Epstein tarafından Prens Andrew'a 'sunulduğunu' belirtiyor.

Prens Andrew ise Giuffre ile hiç tanışmadığını belirterek iddialarını reddediyor.

Buckingham Sarayı daha önce iddiaların "kategorik olarak doğru olmadığını" söylemişti.

CLINTON'IN İSMİ 50'DEN FAZLA SAYFADA GEÇİYOR

ABC News'e göre de mahkeme tutanaklarında Clinton'ın ismi "Doe 36" olarak 50'den fazla sayfada geçiyor. Epstein'in pilotlarından biri tarafından tutulan uçuş kayıtlarında ise Clinton'ın 2001'de görevden ayrıldıktan sonraki yıllarda Paris, Bangkok ve Brunei gezileri de dahil Epstein'in uçağıyla seyahat ettiği görülüyor.

Clinton'ın ekibi, Epstein ile eski siyasetçinin bağlarını soruşturma başlamadan kestiğini ve Epstein'ın işlediği suçlara dair hiçbir bilgisinin olmadığını öne sürmüştü.

WSJ, İSİMLERİ YAYINLADI

Wall Street Journal gazetesi ise, Epstein davasıyla bağlantılı olan isimlere dair bir liste yayınladı.

Listede dünyaca ünlü şu isimler yer alıyor:

Ünlü tasarımcı Vera Wang

Gazetenin haberine göre Epstein'in kurbanlarından bazıları, milyarderin kendilerini "Ünlü tasarımcı Vera Wang'ın moda kariyerlerinde onlara yardımcı olacağına inandırdığını" söyledi.

Model Naomi Campbell

Wall Street Journal, 80'li ve 90'lı yılların ünlü modeli Naomi Campbell'in adının Epstein'in 2008'den sonraki programlarında yer aldığını iddia etti. Epstein mağdurlarından biri, pedofil milyarderle birlikte Paris'teki Campbell etkinliğine gittiğini söyledi.

Eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland

Eski Norveç Başbakanı Thorbjørn Jagland, mağdurlarla iletişime geçmiş olmakla suçlanıyor.

ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr.

ABD başkan adayı Robert Kennedy Jr, Epstein'in uçağıyla iki kez uçtuğunu söylemişti.

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin

Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin de listede. Bir mahkeme dosyasına göre Epstein, 2004'ten 2007'ye kadar Brin'le çeşitli vakıfların kuruluşuna dair iş birlikleri gerçekleştirdi.

CIA Direktörü William Burns

Bazı mahkeme belgeleri, Epstein'in 2014 yılında Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı olan, şimdiki CIA Direktörü William Burns üç planlı toplantı yaptığını gösteriyor.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak

Belgelere göre Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, 2013'ten 2017'ye kadar Epstein'in New York'taki evini sık sık ziyaret etmiş.

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JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.