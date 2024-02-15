Jeffrey Epstein soruşturması: FBI, cinsel istismar ağına engel olmamakla suçlanıyor

FBI, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine engel olmamakla suçlanıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Jeffrey Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine engel olmamakla suçlanıyor.

The Hill'in haberine göre, Esptein'ın istismar mağdurları, FBI hakkında, 1996'dan beri söz konusu faaliyetlerden haberdar olduğu ancak bu konuda herhangi bir adım atmadığı gerekçesiyle dava açtı.

Dava dosyasında, davacıların "fuhuş ticaretine maruz kalmasına, tehdit edilmesine, istismar, tecavüz ve işkenceye uğramasına", FBI'ın ihmalinin "doğrudan ve dolaylı olarak" yol açtığı iddiası yer aldı.

Bilgileri gizli tutulan davacılar, FBI'ın elinde Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine ilişkin birçok delil bulunmasına rağmen bu konuda herhangi bir adım atılmadığını ileri sürdü.

FBI'ın, elinde bulundurduğu fotoğraf, video ve diğer somut kanıtları görmezden gelerek Epstein'ın suç ortağı olduğu savunulan dava dosyasında, "Sahip oldukları protokol ve kuralların aksine, FBI uygun önlemleri alamadı ve yıllarca soruşturmaları örtbas etti" ifadesi kullanıldı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Esptein davası dosyaları bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış, yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.