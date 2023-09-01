Jet ski ile 'sınırı geçen' turistler, Cezayir sahil güvenliği tarafından öldürüldü

Cezayir sahil güvenliğinin, Fas'ta tatil yapan ve jet ski ile Cezayir sularına giren iki turisti öldürdüğü bildirildi.

Cezayir sahil güvenliği, tatil için Fas'ın Saidiye beldesinde bulunan ve jet ski ile yola çıkan dört kişiye, ‘Cezayir sularına geçtikleri’ gerekçesiyle ateş açtı. 2 kişi vurularak hayatını kaybederken bir kişi yakalanarak gözaltına alındı, bir kişi ise Fas’a dönmeyi başardı.

“SİYAH BOTTAN ATEŞ AÇTILAR”

AFP’nin Fas medyasından aktardığına göre, Fas’a dönmeyi başaran Mohamed Kissi, arkadaş grubun kaybolduğunu ve yakıtlarının bittiğini söyledi. Cezayir sahil güvenliğinin saldırısında kardeşi öldürülen Kissi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kaybolduktan sonra kendimizi Cezayir'de bulana kadar devam ettik. Siyah bir Cezayir botu bize doğru geldi ve botta bulunanlar tarafından ateş açıldı. Ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler. Diğer arkadaşımı tutukladılar. Kardeşime ve arkadaşıma beş kurşun isabet etti. Diğer arkadaşıma da bir kurşun isabet etti."

Kissi, Fas donanması tarafından alınıp Saidiye'ye geri getirildiğini de sözlerine ekledi. Yaşananlarla ilgili iki ülkenin yetkilileri de henüz açıklama yapmadılar.

SINIR SORUNU

Cezayir ve Fas, Fransız sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana sınır kaynaklı tartışma ve gerginlikler yaşıyor. İki ülke arasında yaklaşık 2,000 km uzunluğundaki sınır, İslamcı militanların Fas'ın tarihi Marakeş kentindeki bir oteli bombalamasının ardından 1994 yılında güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.