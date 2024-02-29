Jigolo vaadiyle kandırdıkları insanlardan komisyon aldılar: 9 gözaltı

Büyükçekmece’de insanları "jigolo" vaadiyle insanları kandırıp paralarını alan çeteye polis ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin 26 şahsı toplamda 575 bin TL dolandırıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece'de "jigolo" vaadiyle insanları kandırarak paralarını alan çeteye operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Şüpheliler, 26 kişiyi toplamda 575 bin lira dolandırmakla suçlanıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezi şeklinde faaliyet gösteren ve yurttaşları jigolo olarak çalışıp para kazanma vaadiyle komisyon veya aidat şeklinde ödemeler alan organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen fiziki takipler neticesinde Büyükçekmece’de kurulan bir ofis tespit edildi.

Tespit edilen ofise 6 Şubat 2024 tarihinde operasyon gerçekleştirildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin TL ele geçirilirken 9 şüpheli şahıs yakalandı.

Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 şahsın şüpheliler tarafından toplamda 575 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i, hakkında dolandırıcılık suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8’i de tutuklanarak cezaevine gönderildi.