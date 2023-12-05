John Lennon'ın son sözleri ortaya çıktı

1980'de Dakota binasının önünde Mark David Chapman tarafından vurulan The Beatles grubunun en meşhur üyesi John Lennon'ın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. O gün binada çalışan apartman görevlisi Jay Hastings, yaşananları anlatarak, şarkıcının son sözlerini açıkladı.

The Beatles grubunun üyesi John Lennon'ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan isim, sanatçının son sözlerini açıkladı.

Kiefer Sutherland'in anlatıcılığını üstlendiği "John Lennon: Murder Without a Trial" (John Lennon: Duruşması Görülmeyen Cinayet) isimli belgeselde sanatçının 8 Aralık 1980'de takıntılı hayranı Mark David Chapman tarafından vurulması ve olayın devamı araştırılıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, John Lennon'ın ölümünden bu yana ortaya atılan birçok komplo teorisinin de masaya yatırıldığı belgeselde, ünlü sanatçının son sözleri de ortaya çıktı.

LENNON'IN SON ANLARINI ANLATTI

John Lennon'ın vurularak öldürüldüğü binanın resepsiyonunda çalışan Jay Hastings belgeselde, sanatçının son sözlerini şöyle açıklıyor: "Koşarak yanımdan geçiyor. 'Vuruldum' diyordu. Ağzından kan geliyordu. Öylece yere yığıldı. Onu kısmen sırt üstü yatırdım ve gözlüklerini çıkarıp masanın üzerine koydum. Yoko Ono 'Ambulans çağırın, ambulans çağırın, ambulans çağırın' diye bağırıyordu."

Jay Hastings, olayın yaşandığını günde 40 yaşındaki Lennon'ın eşi Yoko Ono ve küçük oğulları Sean Ono Lennon ile birlikte yaşadığı New York'taki Dakota binasının resepsiyonunda çalışıyordu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ: FİLM ÇEKİLİYOR SANDIM

6 Aralık'ta yayınlanacak belgeselde, taksi şoförü Richard Peterson da Dakota binasının önünde park halindeki arabasında otururken silahlı saldırıya tanık olduğunu anlattı. Peterson, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Lennon içeri girerken bir genç 'John Lennon' diyor. Tıknaz bir adamdı. Taksimin ön camından ona bakıyorum. Ona ateş etmesini izliyorum. Bu adam az önce John Lennon'ı vurdu. Film çektiklerini sandım ama ışık, kamera ya da başka bir şey görmeyince durumun farkına varıp 'Hey, bu film değil' dedim."

CHAPMAN'IN AVUKATLARIYLA KONUŞMASI DA YER ALIYOR

Belgeselde ayrıca Chapman'ın şartlı tahliye başvurusu yaparken avukatlarıyla arasında geçen konuşmanın ses kaydı da yer alıyor.

Hukuk ekibi tarafından Lennon'ı neden vurduğu sorulan Chapman, The Beatles şarkısına atıfta bulunarak şöyle diyor: "All You Need Is Love (Tek İhtiyacınız Sevgi), bunu hiç duydunuz mu? Ben de buna şöyle cevap veriyorum: İhtiyacınız olan tek şey sevgi ve 250 milyon dolar. O gelmiş geçmiş en büyük, en sahtekar kişi."