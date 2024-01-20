Johnny Depp ile Al Pacino'yu bir araya getiren filmin detayları ortaya çıktı

Hollywood efsanesi Al Pacino ile dünyaca ünlü aktör Johnny Depp aynı projede yer almaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp, magazin gündemini uzun süre kaplayan Amber Heard ile boşanma davasının ardından ikinci projesine başlıyor. Depp bu kez yönetmen koltuğunda oturacak.

Boşanma davasının ardından "Jeanne du Barry" filmiyle sinemaya dönen Depp, 30 yıl sonra yönetmenlik yapacak. 'Modi' adlı filmde, 83 yaşındaki efsane aktör Al Pacino da yer alacak.

"PACİNO'YU NASIL REDDEDEBİLİRİM?"

Pacino, filmde Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat'ı canlandıracak. Depp, "Al Pacino bu filmi çekmemi istedi, Pacino'yu nasıl reddedebilirim?" dedi.

Film, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin I. Dünya Savaşı esnasında Paris sokaklarında ve barlarında yaşadığı kaos dolu 48 saati konu alacak.