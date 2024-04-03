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Joker'in devam filminden ilk afiş

Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: Folie à Deux" adlı devam filminin ilk afişi yayınlandı.

Kültür Sanat
  • 03.04.2024 14:35
  • Giriş: 03.04.2024 14:35
  • Güncelleme: 03.04.2024 14:42
Kaynak: Haber Merkezi
Joker'in devam filminden ilk afiş

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: Folie à Deux" adlı devam filminin ilk afişi yayınlandı.

Batman’in bir numaralı düşmanı Joker’in hikâyesini anlatan 'Joker'in devam filmi vizyona girmek için gün sayıyor.  

Todd Phillips'in yönettiği, başrollerinde Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın yer aldığı "Joker: Folie à Deux" filminin ilk resmi afişi yayınladı.

İlk filmdeki performansıyla Oscar Joaquin Phoenix'in başrolü üstleneceği devam filminde Lady Gaga da Harley Quinn karakterine hayat veriyor.

Filmde; Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler de yer alıyor.

Merakla beklenen film, 4 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

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