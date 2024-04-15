Jon Bon Jovi’nin müzik kariyeri sona erebilir

Dünyaca ünlü rock grubu Bon Jovi'nin kurucusu Jon Bon Jovi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle müzik kariyerinin tamamen bitebileceğini söyledi.

İki yıl önce ses tellerinin körelmesi sebebiyle ameliyat olan Bon Jovi'nin 62 yaşındaki solisti Jon Bon Jovi, kariyerinin bitebileceğini söyledi.

Bir süredir ses rehabilitasyon seanslarına katılan Bon Jovi, The Sunday Times'a verdiği röportajda ses yeteneğinin azalması ve performansını etkilemesi halinde işinin biteceğini söyledi.

Ünlü müzisyen şöyle konuştu:

"Şarkı söylerken harika değilsem, bir zamanlar olduğum adam olamıyorsam o zaman işim biter. Stüdyoda olmakla yola çıkmak arasında büyük bir fark var. Yeni bir albüm kaydettik. Her gün ses terapisinde şarkı söylüyorum. Ama haftada dört gece, her gece iki buçuk saat performans sergilemek istiyorum ve ne kadar iyi olabileceğimi biliyorum. Eğer bu adam olamayacaksam, Şişman Elvis olmaya ihtiyacım yok.”

GRUBUN BELGESELİ GÖSTERİME GİRECEK

Dünyanın en başarılı rock gruplarından biri haline gelen New Jerseyli dört genç arkadaşın yolculuğunu anlatan dört bölümlük bir belgesel olan "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story"de anlatılacak. Belgesel, grubu günümüze kadar takip ediyor ve solistin rehabilitasyon yolculuğunu da anlatıyor. 26 Nisan'da Disney Plus'ta gösterime girecek.