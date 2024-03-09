Jorge Jesus'un takımı, üst üste 27 maç kazanarak galibiyet rekorunu egale etti
Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile 27 maç üst üste kazanarak en çok maç kazanma rekoruna ortak oldu.
Suudi Arabistan Ligi'nin 23. haftasında Al-Hilal, deplasmanda Al-Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorges Jesus, üst üste 27. galibiyetini alarak The New Saints'ın üst üste maç kazanma rekorunu egale etti.
Al-Hilal, The New Saints'in rekoruna ortak olurken hafta içinde Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Al-Ittihad'ı mağlup etmesi halinde rekorun yeni sahibi olacak.
EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE SAHİP TAKIMLAR
The New Saints / Al Hilal - 27 maç
Ajax - 26 maç (1972)
Ajax - 25 maç (1995)
Coritiba - 24 maç
Bayern Münih - 23 maç
Real Madrid - 22 maç
Manchester City - 21 maç
Geçen sezon Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe, ligde 36 maçta 25 galibiyet almış ve topladığı 80 puanla sezonu şampiyon Galatasaray'ın 8 puan arkasında ikinci tamamlamıştı.