Jorge Jesus'un takımı, üst üste 27 maç kazanarak galibiyet rekorunu egale etti

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile 27 maç üst üste kazanarak en çok maç kazanma rekoruna ortak oldu.

Spor 09.03.2024 09:38 Giriş: 09.03.2024 09:38

Güncelleme: 09.03.2024 09:58 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos