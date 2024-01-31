Jorge Mendes'den Barcelona'ya 'Jose Mourinho' teklifi

Menajer Jorge Mendes'in, Barcelona'ya teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'yu teklif ettiği iddia edildi.

Sezon sonu teknik direktör Xavi'nin görevden ayrılacağı Barcelona'da, Jose Mourinho iddiaları devam ediyor.

Son olarak Roma'da görev yapan Jose Mourinho'nun, Barcelona'ya önerildiği öne sürüldü.

ABC Espana'nın haberine göre, Mourinho'nun menajeri Mendes, Joao Cancelo ve Joao Felix olmak üzere transferleri ile Barcelona ile iyi ilişkiler kurdu.

Haberde, Jorge Mendes'in Mourinho'nun talepleri ve Barcelona'nın mali durumu arasında bir uzlaşma bulmaya istekli olduğu belirtildi. Ayrıca Mendes'in, Mourinho-Barcelona birlikteliğinin gerçekleşmesi için Felix ve Cancelo transferlerindeki komisyonunun bir kısmını feda edeceği iddia ediliyor.

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Mourinho hamlesine destek verdiği iddia edildi. Deco, 2004 yılında Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken teknik direktör Jose Mourinho'ydu. İki isim arasında çok iyi bir ilişki olduğu öne sürüldü.