Jose Mourinho için Liverpool iddiası

Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasının ardından Liverpool'da teknik direktör arayışları sürüyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool'un teknik direktör arayışında gündeme gelen son isim Portekizli Jose Mourinho oldu.

Mourinho, Liverpool'un hafta sonu deplasmanda Fulham'ı 3-1 yendiği maçı trübünde izlemişti.

Liverpool'un teknik direktörlük için ismi geçen adaylardan Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim'in West Ham United ile görüşmesi Mourinho iddialarını daha da güçlendirdi.

AMORİM, WEST HAM İLE GÖRÜŞTÜ

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, dün West Ham United yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Amorim yetkililerle görüştükten sonra Portekiz'e döndü.

West Ham yetkilileri görüşmede projelerini sunarken, Amorim'in yeni teknik direktör olması için ısrar edecek.

Romano, Amorim'in gelecekteki adımlarını menajerleriyle görüşeceğini belirtti.

🇵🇹 Ruben Amorim returned to Portugal after meeting West Ham board in London on Monday.



West Ham presented their project and will insist for Amorim; nothing done yet, while discussions with Liverpool are on stand-by.



Amorim will discuss his future steps with his agents. pic.twitter.com/mPaPRAD7at