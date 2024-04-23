Jose Mourinho için Liverpool iddiası
Liverpool'un teknik direktör arayışında gündeme gelen son isim Portekizli Jose Mourinho oldu. Ruben Amorim'in West Ham United ile görüşmesi Mourinho iddialarını daha da güçlendirdi.
Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamasının ardından Liverpool'da teknik direktör arayışları sürüyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool'un teknik direktör arayışında gündeme gelen son isim Portekizli Jose Mourinho oldu.
Mourinho, Liverpool'un hafta sonu deplasmanda Fulham'ı 3-1 yendiği maçı trübünde izlemişti.
Liverpool'un teknik direktörlük için ismi geçen adaylardan Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim'in West Ham United ile görüşmesi Mourinho iddialarını daha da güçlendirdi.
AMORİM, WEST HAM İLE GÖRÜŞTÜ
Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, dün West Ham United yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdi.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre, Amorim yetkililerle görüştükten sonra Portekiz'e döndü.
West Ham yetkilileri görüşmede projelerini sunarken, Amorim'in yeni teknik direktör olması için ısrar edecek.
Romano, Amorim'in gelecekteki adımlarını menajerleriyle görüşeceğini belirtti.
🇵🇹 Ruben Amorim returned to Portugal after meeting West Ham board in London on Monday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
West Ham presented their project and will insist for Amorim; nothing done yet, while discussions with Liverpool are on stand-by.
Amorim will discuss his future steps with his agents. pic.twitter.com/mPaPRAD7at
SON OLARAK ROMA'YI ÇALIŞTIRDIMourinho, kariyerinde 3 farklı Premier Lig ekibi yönetti. Chelsea ile 3 lig şampiyonluğu kazanan Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazandı.
Mourinho, ayrıca Premier Lig ekibi Tottenham'ı da çalıştırmıştı.
Jose Mourinho, son olarak Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştırmıştı. Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.