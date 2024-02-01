Jose Mourinho'nun aklı Manchester United'da

Gazeteci Mike Keegan, Jose Mourinho'nun aklının, eski kulübü Manchester United'da olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik direktörün United'da 'yarım kalmış bir işi' olduğunu düşündüğü ifade edildi.

Son olarak Roma'da görev yapan teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı ile ilgili iddialar devam ediyor.

Gazeteci Mike Keegan, Mail Sport'taki podcast'te Jose Mourinho'nun aklının, eski kulübü Manchester United'da olduğunu söyledi.

Mourinho'nun Manchester United'a dönüş yapma konusunda oldukça istekli olduğu iddia edilirken, tecrübeli teknik direktörün 'yarım kalmış bir işi' olduğunu düşündüğü ve ve gelecekte bir fırsat doğması halinde yeniden göreve gelmeyi 'misyon edindiği' belirtildi.

Mourinho'nun ayrıca, petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe'ın futbol operasyonlarını devralmasının ardından United'daki yeni yönetimle çalışmaya istekli olduğu söyleniyor.

MOURİNHO'NUN UNİTED DÖNEMİ

Portekizli çalıştırıcı, 2016'da Manchester United'ın başına geçmişti.

Mourinho, 2,5 sezon geçirdiği Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield kazanmıştı.