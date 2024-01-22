Jose Mourinho'nun yeni durağı için iddia: Görüşme gerçekleştirilecek

Roma'dan ayrılan teknik direktör Jose Mourinho'nun, önümüzdeki hafta Napoli ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni durağı hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

The Sunday Times'ın haberine göre, Jose Mourinho'nun ilerleyen günlerde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Roma'dan ayrılmasıyla birlikte Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in, Napoli ile temaslar kurduğu da kaydedildi.

MOURİNHO'NUN ROMA DÖNEMİ

Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu.

Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9. sırada bulunuyordu.

Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.