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Joseph Boum yaşamını yitirdi

Türkiye’de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde forma giyen Joseph Boum hayatını kaybetti.

Spor
  • 16.04.2024 09:28
  • Giriş: 16.04.2024 09:28
  • Güncelleme: 16.04.2024 09:36
Kaynak: Spor Servisi
Joseph Boum yaşamını yitirdi

Kamerunlu futbolcu Joseph Boum’un hayatını kaybettiği açıklandı.

2012-2013 sezonunda Mersin İdman Yurdu, 2015-2016 sezonunda Antalyaspor'da forma giyen 37 yaşındaki Boum'un ölümünün ardından Antalyaspor kulübü başsağlığı mesajı yayınladı. 

Antalyaspor'un sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 55, 1. Lig'de 42 maça çıkan Boum, Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta süre almıştı. 

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