Joseph Boum yaşamını yitirdi
Türkiye’de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde forma giyen Joseph Boum hayatını kaybetti.
Kamerunlu futbolcu Joseph Boum’un hayatını kaybettiği açıklandı.
2012-2013 sezonunda Mersin İdman Yurdu, 2015-2016 sezonunda Antalyaspor'da forma giyen 37 yaşındaki Boum'un ölümünün ardından Antalyaspor kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.
Antalyaspor'un sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah’tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Bitexen Antalyaspor (@Antalyaspor) April 15, 2024
Joseph Boum’a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.#BitexenAntalyaspor pic.twitter.com/OEUvWaNpGO
Türkiye kariyerinde Süper Lig'de 55, 1. Lig'de 42 maça çıkan Boum, Türkiye Kupası'nda ise 9 maçta süre almıştı.