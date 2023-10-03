Joshua King’in şoförünü öldüren zanlı tutuklandı
Fenerbahçeli futbolcu Joshua King’in özel şoförü Murat Adkovayçin’i döverek öldüren zanlı Muhammed Can U. tutuklandı.
Fenerbahçe'nin futbolcusu Joshua King’in özel şoförü Murat Adkovayçin’i döverek öldüren zanlı Muhammed Can U. tutuklandı. AA’nın aktardığına göre, 25 Eylül’de Muhammed Can U. ile aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlı, Murat Adkovayçin’i darp etmişti.
Adkovayçin hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan Muhammed Can U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Adkovayçin’in olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetmesi üzerine Muhammed Can U. gözaltına alındı.
Muhammed Can U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. DHA, zanlı Muhammed Can U.’nun, Adkovayçin’in akrabası olduğunu bildirdi.
KING, GOLÜNÜ ARMAĞAN ETMİŞTİ
Joshua King, 2 gün önce oynanan maçta attığı golü hayatını kaybeden şoförü Adkovayçin’e adamıştı. King, 1 Ekim’de Fenerbahçe’nin Rizespor’un 5-0 yendiği maçta takımının son golünü atmıştı.