Josko Gvardiol, rekor bedelle Manchester City'de

Manchester City, Leipzig'de forma giyen Josko Gvardiol'u kadrosuna kattı. 90 milyon avro bonservis ücret ödeneceği iddia edilen Gvardiol, buna göre bonservis bedeli en yüksek savunma oyuncusu olacak.

Spor 05.08.2023 12:55 Giriş: 05.08.2023 12:55

Güncelleme: 05.08.2023 13:00 Kaynak: AA

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