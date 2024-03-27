JP Morgan'dan petrol uyarısı

JP Morgan, Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesini takiben Brent petrolün bu yıl 100 dolara yakın olabileceğini öngördü.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan'dan brent petrol için fiyat uyarısı geldi.

JPMorgan Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece Brent petrolün 100 dolara yükselmesi için potansiyel olduğunu söyledi.

27 Mart tarihli notlarında JP Morgan analistleri şu aşamada petrolde fiyat tahminlerini değiştirmezken Moskova'nın hamlelerinin etkisiyle Brent petrolün mayıs ayında 90 dolarların ortalarında, Eylül'de ise 100 dolara yakın olabileceğini öngördü.

PETROLDE ARZ ENDİŞESİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, mart boyunca yüksek seyreden petrol fiyatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışlara yönelmesi, fiyatları baskılayan bir diğer unsur olarak görülüyor.

Öte yandan, jeopolitik risklerin tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

Kaynak: BloombrgHT