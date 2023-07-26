JPMorgan'dan altında 'rekor' tahmini

JPMorgan, altında önemli bir yatırım fırsatı gördüklerini belirterek, 2024 sonuna dek rekor seviyelere tırmanacağını öngördü.

JPMorgan muhtemel bir ABD resesyonu öncesinde altında bir yatırım fırsatı gördüğünü, yıl sonunda fiyatların 2.000 doların üstüne çıkacağını ve 2024 yılı itibarıyla faizlerin düşürülmesiyle rekor seviyelere yükseleceğini öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bankanın Küresel Emtia Araştırma İcra Direktörü Greg Shearer, ABD’de düşen reel getirilerin, Fed önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen faiz indirimlerini uygulamaya başladığında değerli metal için “kayda değer bir itici güç” olacağını vurguladı.

Altın, ABD’de faiz artış döngüsünün sonuna yaklaşıldığına dair işaretler, merkez bankaları tarafından yapılan alımlar ve güvenli liman taleplerinden bulduğu destekle geçtiğimiz 12 ayda yüzde 15 yükseldi. Değerli metal Mayıs ayı başlarında 2020 yılında ulaşılan 2.075 dolarlık rekor seviyeye yaklaşmıştı.

JPMorgan, Fed’in parasal genişlemeye başlamadan bir süre önce ABD’de bir resesyon olacağı öngörüsüne dair risklerin artması üzerine 2024’ün son çeyreğinde altının onsu için hedef fiyatını 2.175 dolar olarak belirledi.

Shearer Çarşamba günü katıldığı toplantıda, “Altın sahibi olmanın ve altın ve gümüşe uzun süreli yatırım yapmanın hem döngü sonu çeşitlendiricisi olarak hem de önümüzdeki 12-18 aylık vadede iyi performans göstereceği bir noktadayız” ifadelerini kullandı.