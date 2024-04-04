Jülide Kural'dan İnanır'ın taburcu olduğu iddiasına açıklama

Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Kadir İnanır'ın iyileştiği hatta taburcu olduğu iddia edilmişti. Usta oyuncunun eşi Jülide Kural, sosyal medyadan mesaj paylaşarak İnanır'ın taburcu edildiği iddiasına açıklık getirdi. Kural, "Evet Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesine yerleştik" dedi.

24 Mart Pazar sabahı Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

74 yaşındaki oyuncu, 27 Mart Çarşamba günü doktorlar tarafından uyandırılmıştı.

İnme geçiren Kadir İnanır'ın iyileştiği hatta taburcu olduğu iddia edilmişti. Usta oyuncunun eşi Jülide Kural, sosyal medyadan açıklama yaptı.

İnanır'ın taburcu olmadıklarını söyleyen Jülide Kural, Kadir İnanır'ın hastane değiştirdiğini söyledi.

Jülide Kural'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"YENİ BİLGİLENDİRME KAMUOYUNA DUYURULUR

Değerli Halkımız;

Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim; çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık. Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesine yerleştik.

Öncelikle Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesinde ilk müdahale ve sonrasında uygulanan son derece dikkatli ve emekle bezeli 9 günlük süreçte başta Başhekim Dr. Necdet Bey, Başhekim yardımcısı Dr. Naif Bey, Mustafa Hoca, Zeliha Hoca, Ahu Hoca ve adını sayamayacağım kadar çok doktor ve sağlık çalışanı emekçi dostlarımıza sonsuzca teşekkür ediyoruz. Onlara söz verdik: Rehabilite süreci ve fizik tedavi sonrasında Kadir İnanır ile el ele ziyarete gideceğiz. 2 Nisan Salı itibariyle yine çok iyi doktor ve sağlık çalışanları ile bizi karşılayan Yeditepe Üniversitesi Hastanesindeyiz. Kadir İnanır'ın dostu ve çok güvendiğimiz değerli beyin cerrahi Uğur Türe'nin varlığı bizim için Yeditepe Üniversitesi Hastanesine gitmekte en temel belirleyici etken oldu elbette. Biliyorum en çok Kadir İnanır nasıl diye merak ediyorsunuz:

Sizlere iyi haber vermekten çok mutluyum. Son derece ince eleyip sık dokuyan, olağanüstü özeni ile Yeditepe Üniversitesi Hastanesi doktorlarımızın insiyatifinde "Her gün her bakımdan biraz daha iyiye gidiyor." Ama elbette zamana ve sabıra ihtiyacı var. Hep dediğimiz gibi; güçlüdür Kadir İnanır ve ona ulaşan böylesine bir sevgi ve saygıyı hissederken eminim bunu da atlatacaktır.

Ve son bir söz ya da bir gözlem: Tüm bu zorlu süreçlere inat o yatağın içinde Yunan mitolojisindeki Zeus'un gücü, Paris'in yakışıklılığı ile öylesine karizmatik ki!

Saygılarımla"