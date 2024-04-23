Jumanji Vahşi Orman konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kim?

Jumanji Vahşi Orman filmi sinemanın ardından televizyonda izleyenler buluşacak. 2017 ABD yapımı fantastik ve aksiyon konulu Jumanji Vahşi Orman filminin konusu ve oyuncu kadrosu ise izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Dwayne Johnson ve Kevin Hart'ın başrollerini paylaştığı Jumanji Vahşi Orman filminin konusu ve oyuncu kadrosu!

Jumanji Vahşi Orman konusu ve oyuncuları izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor. Senaryosunu Chris McKenna ile Erik Sommers yazdığı, yönetmenliğini ise Jake Kasdan'ın yaptığı Jumanji Vahşi Orman filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Jumanji Vahşi Orman filminin konusu nedir? Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları kim? İşte, Jumanji Vahşi Orman filminin konusu ve oyuncuları!

Jumanji Vahşi Orman konusu

Dört kişilik bir arkadaş grubu daha önce adını kimsenin duymadığı Jumanji isimli bir video konsol oyunu bulur. Büyük bir heyecanla ormanda geçen oyunu oynamaya koyulan arkadaş grubu kendilerini bir anda oyunda yönettikleri karakterlerin içinde bulur. Jumanji oyununun içine çekilen arkadaş grubu sonsuza kadar oyunun içinde tutsak kalmamak için bir takım görevleri yerine getirmek zorundadır.

Jumanji Vahşi Orman oyuncuları kim?

Jumanji Vahşi Orman filminde rol alan oyuncular şu şekilde:

Dwayne Johnson

Jack Black

Kevin Hart

Karen Gillan

Nick Jonas

Alex Wolff

Madison Iseman

Bobby Cannavale

Jumanji geri döndü

İlk versiyonunun Robin Williams'ın başrolünde olduğu 1990'lı yıllarda çekildiği Jumanji serisi tekrar beyaz perdeye döndü. İlk Jumanji filmi 1995 yılında bir grup gencin bir kutu oyunu ile başından geçenleri ele alırken seri 2017 yılında kendi güncelleyerek Dwayne Johnson ile birlikte bir arkadaş grubunun video konsol oyununun içine hapsolmasını işliyor.