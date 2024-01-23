Jurassic World'un yeni uyarlaması geliyor

Jurassic World serisine bir yenisi daha ekleniyor. Sevilen film serisinin senaryosu için çalışmalar başladı.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Jurassic World efsanesi devam ediyor.

1993 tarihli orijinal Jurassic Park ve devam filmi The Lost World: Jurassic Park filmlerini Michael Crischton'ın çok satan kitaplarından uyarlayan David Koepp'in yeni Jurassic World filmi için çalışmalara başladığı bildirildi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum gibi isimlerin yeni filmde yer alıp almayacağı ise bilinmiyor. Filmin yönetmeninin ise belli olmadığı açıklandı.

Universal imzalı "Jurassic" serisi, film şirketinin en popüler film serilerinden.

Serinin son ve altıncı filmi Jurassic World Dominion (2022) dünya çapında 1 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti.