K24'ün Türkiye çalışanlarına 'Erbil'de çalışın' baskısı: Kabul etmeyince işten çıkarıldılar

Erbil merkezli televizyon kanalı Türkiye'deki çalışanlarına Erbil'de çalışmaları yönünde baskı yaptı. Kabul etmeyen çalışanların görevine son verildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’ye yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli televizyon kanalı Kürdistan24 TV'nin Türkiye çalışanlarına Erbil'de çalışmaları yönünde baskı yapıldı.

Erbil'de çalışmayı reddeden çalışanlarının görevine son verdi.

2016 yılından bu yana Türkiye'de yayın yapan K24, yakın zamanda Türkiye temsilciliğinde yönetim değişikliğine gitti.

Kanal, 20 çalışanın işine son verdikten sonra Kurdistan24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ahmed el-Zawiti ve kurumun internet sitesi sorumlusu Abdulhamid Zebari, internet sitesi çalışanlarının Erbil’de çalışmaları için baskı yaptı.

Erbil’e gitmeyi reddeden haber sitesi editörleri ve sosyal medya çalışanlarının da işine son verildi.

soL'dan Özkan Öztaş'a konuşan eski K24 çalışanı Adem Özgür, basın emekçilerinin yaşadığı sorunu ve işten çıkarılma sürecini anlattı.

"BİRÇOK KÜRT GAZETECİ İŞ BULMAKTA ZORLANIYOR"

İşe alınma sürecinde Erbil'de çalışmak gibi bir zorunluluklarının olmadığına dikkat çeken Özgür, "Erbil'e gitmeyi reddettiğimiz için yakın zamanda tüm Türkçe servisi çalışanlarının işine son verildi. Çünkü bunca yoğun mesai ve stresin içerisinde merkezin bize angarya işler dayatacağını biliyorduk" şeklinde konuştu.

"Kürt medyası emekçileri her konuda dezavantajlı bir konumda" diyen Özgür, "Birçok Kürt gazeteci kimliği, çalıştığı kurum veya siyasi görüşü nedeniyle başka yerlerde iş bulmakta zorlanıyor. Bu yüzden Kürt basını emekçileri kovulduklarında bile ses çıkaramıyor" ifadelerini kullandı.