Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yapılamayan seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 17, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.
Metro İstanbul, resmi X hesabından, sefer yapılamayan Çapa-Yusufpaşa istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiğini duyurdu.
Hattın bazı istasyonlarında yaklaşık 1 saat 45 dakikadır yapılamayan seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) April 17, 2024
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/IOgYgZbjYc