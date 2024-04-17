Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde teknik arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yapılamayan seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda yapılamayan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

#MetroDuyuru #T1

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 17, 2024

Bu arada, tramvayın Haseki ve Fındıkzade duraklarında hizmet verememesi nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

Metro İstanbul, resmi X hesabından, sefer yapılamayan Çapa-Yusufpaşa istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiğini duyurdu.

Hattın bazı istasyonlarında yaklaşık 1 saat 45 dakikadır yapılamayan seferlerin normale döndüğü kaydedildi.