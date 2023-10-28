Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamadı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı açıklandı. Yaklaşık bir saat sonra arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Teknik arıza nedeniyle bazı durakları arasında seferlerin yapılamadığı Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ulaşım normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

Bazı vatandaşlar da tramvay hattındaki arızalar nedeniyle bazı günler yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Metro İstanbul'dan daha sonra yapılan paylaşımda, yapılamayan seferlerin normale döndüğü bilgisi verildi.