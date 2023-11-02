Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadğını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır."
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