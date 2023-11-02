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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

Güncel
  • 02.11.2023 09:40
  • Giriş: 02.11.2023 09:40
  • Güncelleme: 02.11.2023 09:44
Kaynak: Haber Merkezi
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadğını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Mehmet Akif istasyonları arasında yapılmaktadır."

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