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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak. Çalışma nedeniyle seferler 23.00’ten itibaren Kabataş ile Güngören istasyonları arasında yapılabilecek. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verilecek.

Güncel
  • 12.01.2024 17:07
  • Giriş: 12.01.2024 17:07
  • Güncelleme: 12.01.2024 17:09
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
Fotoğraf: AA

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin saat 23.00'ten itibaren Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.

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