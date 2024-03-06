Kabataş Erkek Lisesi logo davasını kazandı

Haber Merkezi

Kabataş Erkek Lisesi logosunu kullanan iki özel okul hakkında açtığı davayı kazandı. İstanbul 20’nci Asliye Ticaret Mahkemesi logoyu sadece Kabataş Erkek Lisesi’nin kullanmasına karar verdi. İstanbul Kabataş Erkek Liseliler Derneği iki özel okulun logolarını kullandığını tespit etmişti. Derneğin açtığı davada bu iki özel okulun Kabataş Erkek Lisesi’yle bir bağı olduğu düşünüldüğü ve bu nedenle logonun kullanılmaması talep edilmişti.

Mahkeme logonun “tüm yazılı, basılı katalog, etiket, belge, formalar, broşür, açık alanlarda, okul binasının üstünde yer alan tabela, tanıtım ve yol gösterme işaretlerinden çıkarılmasına, silinmesine, silinemiyorsa kaldırılmasına ve imhasına” karar verildi. Ayrıca sosyal medya hesapları içinde yer alan tüm paylaşımlarından silinmesine hükmedildi.