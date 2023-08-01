Kabin personeli 'Ben Serhat gidiyorum' paylaşımı yaptı, iltica etti

Hollanda'ya iltica ettiğini sosyal medya üzerinden duyuran bir havayolu şirketinin kabin personeli Serhat Temel, "Ben Serhat gidiyorum" paylaşımı yaptı. Temel, sosyal medya paylaşımında "Yıllarca emeklerimizi, geleceğimizi, hayallerimizi çaldınız. Bizlere Türkiye'den ayrılmamız için sebep verdiniz" ifadelerini kullandı.

Bir havayolu şirketinde kabin personeli olarak çalışan Serhat Temel, İstanbul-Amsterdam uçuşu sonrası Hollanda’ya iltica talebinde bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan bir de mesaj paylaşan Temel, seçimden önce ümitli olduğunu ancak bir beş yıl daha Türkiye'de yaşamayacağını söyledi. Temel, "Bizleri bir şeylerin değişeceğine inandırıp Türkiye'nin bir 5 yılını daha satanlara yazıklar olsun. Gençlerin hayatına son vermesine sebep olan düzen kahrolsun" dedi.

"Gençlerin hayatına son vermesine sebep olan düzen kahrolsun" diyen Temel, mesajında ayrıca "Yıllarca emeklerimizi, geleceğimizi, hayallerimizi çaldınız. Bizlere Türkiye'den ayrılmamız için sebep verdiniz. Çocukluğumdam beri olmak istediğim yer burasıydı bunlara vesile olduğunuz için hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Temel, paylaşımında "Ben Serhat gidiyorum" notunu düştü.

"İNSANLARIN SOKAKTA YÜRÜRKEN BİLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÜLKEDE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Temel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize merhaba, an itibarıyla Türkiye'de ki 27 yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım. Gerek Türkiye'de ki şartlar gerekse mevcut düzen, mülteciler, mafyalar, fırsatçılar ve artık orada insanların sokakta yürürken bile öldürüldüğü ülkede yaşamayı kabul etmiyor. Ve istemiyorum. Son seçimden önce

ümitliydik, sevinçliydik, Bizleri bir şeylerin değişeceğine inandırıp Türkiye'nin bir 5 yılını daha satanlara yazıklar olsun. Gençlerin hayatına son vermesine sebep olan düzen kahrolsun. Benim ülkemde ki gencecik kızların taciz edilip plajlarda videoları sergilenip tiktokta paylaşılmasına izin verenlere lanet olsun. 12-13 yaşında ki çocuklara istismar eden din hocalarını savunan zihniyet yok olsun. Mülteciler bizim din kardeşimizdir diyip burada kalmalarını isteyen şerefsizler geberirsiniz inşallah."

"YILLARCA GENÇLİĞİMİZİ ÇALDINIZ"

"22 yıldır bu ülkenin altını üstüne getiren vatandaşın cebinde ki ekmeğini aşını çalan, yandaşlarına yedirenlere ve bunları savunan zihniyeti görünce midesi bulanan bir %50 var ülkede. Yıllarca Kürdü, Türke Aleviyi düşman ettiniz. Yıllarca emeklerimizi, geleceğimizi, hayallerimizi çaldınız. Bizlere Türkiye'den ayrılmamız için sebep verdiniz. Çocukluğumdam beri olmak istediğim yer burasıydı bunlara vesile olduğunuz için hepinize teşekkürler. Hiç pişman değilim Ben Kemal geliyorum diye diye sen de umutlarımızı çaldın ama artık çok geç. Bir 5 yıl daha yaşamayacağım. Türkiye'de sizler de bu hırsız talancı, yalancı halk ile yaşamaya muhalefet etmeye devam edin. O yüzden sizlere diyeceğim tek şey gençler imkanını bulduğunuz ilk fırsatta kaçın Türkiye'den ve hayalleriniz, geleceğiniz, kendiniz için kaçın. Son olarak bazı vedalar zor olur derlerdi. Benimkisi zor değil, kolay oldu.İnsanı asıl yaralayan sevdikleri insana son kez sarılıp veda etmek oldu. Köpeklerime iyi bakın ara sıra ziyaretlerine gidin benim yerime öpün koklayın, sevin. Son olarak birazdan Havalimanı polisine teslim olup iltica kampına götürülmek üzere yola çıkacağım sevgiyle kalın Hoşçakalın. Ben Serhat gidiyorum. Maceram buraya kadar. Size hayatınızda başarılar."