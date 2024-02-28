Kabine değişikliği iddiası: "Görevden affını istedi"

Gazeteci Erdal Sağlam, yerel seçimlerden sonra Kabine'de değişiklik yapılacağının konuşulmaya başlandığını belirtti. Ayrılacağına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geldiğini belirten Sağlam, "Cumhurbaşkanı'na iletip, affını istediği söylentileri de kulislerde dolaşıyor" dedi.

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Kabine değişikliğinin konuşulduğunu belirtti.

Erdal Sağlam, bugünkü yazısında, "Maaş ve ikramiye zamlarında, Bakan Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlarda etkili olduğunu gördük. Buna karşılık kabine içinde ve parti kademelerinde özellikle emeklilere verilen düşük maaşlar konusunda rahatsızlık olduğunu da biliyoruz" dedi.

Sağlam, şöyle devam etti: "Bazıları, başarısız sonuçlar çıkması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden mantık dışı ekonomi uygulamalarıyla bilinen, Albayrak- Nebati dönemi ekonomi politikalarına geri dönüş yapacağını söylüyor. Hatta bu yorumlar içinde, geri dönüşün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i görevinden almasına kadar gideceğini söyleyenler de var."

"Şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önceki ekonomi politikalarına dönüş yapacağını sanmıyorum" diyen Sağlam, "Dolayısıyla Mehmet Şimşek'i görevden alacağını, daha doğrusu bu riski göze alabileceğini, tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'GÖREVDEN AFFINI İSTEDİ' İDDİASI

Ayrılacağına kesin gözüyle bakılan isimlerin başında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geldiğini belirten Sağlam, "Bazı kulislere göre Bolat'ın özellikle ihracatçılardan etkilenerek, kurlar başta olmak üzere uygulamadaki sıkı para politikalarına direnç gösterdiği, hatta bazen ekonomi politikalarına ters söylem ve kararlarının olduğuna işaret ediliyor" dedi.

Erdal Sağlam, şunları yazdı: "Bunun yanında Ömer Bolat'ın bakanlığı nedeniyle kendi özel işlerini çok aksattığından yakındığını, bu nedenle ayrılmak istediğini söyleyenler de var. Hatta konuyu Cumhurbaşkanı'na iletip, affını istediği söylentileri de kulislerde dolaşıyor. Bakan Bolat'ın yanında, haklarında daha az konuşulsa da, Cumhurbaşkanı'nın başarısız gördüğü birkaç bakanın daha ismi geçiyor."