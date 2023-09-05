Kabine toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak olan toplantıda, iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.

GÖZLER ORTA VADELİ PROGRAM'DA



Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Program'a çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi.

Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak.

Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.