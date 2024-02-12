Kabine toplantısı başladı

Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplandı. Gündemde, enflasyonla mücadele, öğretmen atamaları, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.

Kabinede, öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek.

Ekonomideki 'yol haritası' da kabine toplantısında masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

12 YIL SONRA MISIR'A ZİYARET

Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak.

Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak. İsrail'in saldırılarını durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek.

Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.