Kabine toplantısı başladı: Emekli ikramiyesine ilişkin ek düzenleme gündemde

Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Gündemde ekonomideki son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları ye alıyor.

Toplantıda ayrıca 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI GÜNDEMDE

İsrail'in Gazze saldırıları, ateşkes çabaları ve insani krize karşı alınabilecek önlemler kabinede masaya yatırılacak. Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması görüşülecek.

Ekonomideki son gelişmeler, deprem bölgesindeki son durum ve emekli ikramiyesine ek düzenleme de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında.