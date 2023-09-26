Kabine toplantısı başladı: Emekli maaşları ve vergisiz telefon masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.00'da toplandı. Gündemde; emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından bugün saat 16.00'da toplantı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayan toplantının öncelikli gündeminde emekli maaşlarına yönelik düzenleme ve gençlere vergisiz cep telefonu desteği var.

Maaş zammıyla ilgili düzenleme bekleyen milyonlarca emeklinin gözü kabine toplantısına çevrildi. Yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmasının sürdüğü belirtilirken, kabine toplantısında çalışmalarda gelinen son aşamaya ilişkin sunum yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son açıklamasında düzenleme için yılbaşını işaret ederken, “Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak” demişti.

'VERGİSİZ' TELEFON

Toplantıda, üniversite öğrencilerine vaat edilen 'vergisiz cep telefonu' çalışmasının son şeklini alması bekleniyor.

Erdoğan, 5 Eylül’de gerçekleşen son kabine toplantısından sonraki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve ilgili bakanlarımızı kabinemize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri hususunda talimatlandırdık. Nihai çalışmaya göre, inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız.”

DİPLOMASİ TRAFİĞİNİN YANSIMALARI

Kabinede ayrıca Erdoğan’ın G20 zirvesi, BM Genel Kurulu ve Nahçıvan ziyaretlerindeki ikili görüşmeleri de masaya yatırılacak.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonların da değerlendirileceği kabinenin ardından, Erdoğan, 'Millete Sesleniş' konuşmasıyla alınan kararları kamuoyuna duyuracak.