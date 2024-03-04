Kabine toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ana gündem başlıklarının ekonomik gelişmeler, F-16 meselesi ve öğretmen atamaları ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Saat 15:00'da başlayan Kabine Toplantısı'nda, öne çıkan başlıkların ekonomik gelişmeler, F-16 görüşmeleri ve öğretmen atamaları olması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti.
Öğretmen atamalarının söz konusu toplantıda ele alınabileceği düşünülüyor.
Öte yandan dış politikadaki gelişmeler ve ekonomik konuların da kabine gündeminde olması bekleniyor.
31 Mart’taki seçimleri için alınacak önlemler de masada olacak.
Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.