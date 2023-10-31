Kabine Toplantısı ne zaman, masada hangi başlıklar var?

15 günde bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bugün yapılması bekleniyor. Son olarak 23 Ekim'de toplanması beklenen kabine Cumhurbaşkanlığı programında yer almadığı için toplanmamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün Beştepe'de toplanması bekleniyor.

Kabine Toplantısı 15 günde bir yapılyıor. Toplantı son olarak 9 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşmişti. Bu nedenle 23 Ekim günü toplantının yapılması bekleniyordu ancak Cumhurbaşkanlığı programında yer almadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nın 31 Ekim'de (bugün) yapılması bekleniyor. Ancak Sabah'ta yer alan habere göre, konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Toplantı saatine ilişkin ise, bir bilgi olmasa da saat 16.00 sıralarında Kabine'nin bir araya gelmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Erdoğan başkanlığında yapılacak yeni Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınacak. İsrail'in Filistin'e düzenlendiği saldırıların görüşülmesi beklenenler arasında.

Memur emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konuda detayların toplantı ile belli olması bekleniyor.



