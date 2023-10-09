Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.50 sıralarında toplandı. Masada, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere emeklilere yapılması beklenen zam ve İsrail-Filistin arasındaki gerilim gibi konular yer aldı.
Kabine toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Saat 16.50'de başlayan toplantıda bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Erdoğan'ın açıklama yapıyor.
Toplantıda ekonomik gelişmeler başta olmak üzere emeklilere yapılması beklenen zam masaya yatırıldı.
AKP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşan Erdoğan, milyonların beklediği emekli maaşıyla ilgili açıklamada bulunmuş ve kabine toplantısını işaret etmişti. Erdoğan, "Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan İsrail-Filistin arasındaki gerilim konuları da Kabine'de ele alındı.
İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişiminin ardından başlatılan operasyonlar, Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları, kabinenin gündemde yer aldı.