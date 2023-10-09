Kabine toplantısı sona erdi: Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.50 sıralarında toplandı. Masada, ekonomik gelişmeler başta olmak üzere emeklilere yapılması beklenen zam ve İsrail-Filistin arasındaki gerilim gibi konular yer aldı.

Güncel 09.10.2023 17:37 Giriş: 09.10.2023 17:37

Güncelleme: 09.10.2023 20:58 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DHA