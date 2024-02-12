Kabine toplantısı sona erdi: "F-16 kararı memnuniyet verici"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, F-16 konusuna da değinerek "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kabine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Beştepe'de toplandı. Gündemde, enflasyonla mücadele, öğretmen atamaları, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret vardı. Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren toplantının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, ABD ile F-16 anlaşması konusundan ekonomiye, Gazze'deki gelişmelerden İran'la ilişkilere birçok konuda değerlendirmede bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

EKONOMİ GÜNDEMİ

"Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar, saldırılar, küresel ekonomideki belirsizlikleri derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleri ile yüzleşiyor.

Dünya genelindeki olumsuzluklara rağmen Türkiye hedeflerine kararlılıkla yürüyor.

Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Bu art niyetli propagandalar olmasa aslında çok daha yüksek oranlara da ulaşabilirdik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir.

İhracatta yakaladığımız ivmeyi ocak ayında da sürdürdük. Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu.

En büyük önceliğimiz olan istihdamda da olumlu hava devam ediyor. Bugün TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla 0,1 puan düşüşle yüzde 8,8 geriledi.

Uluslararası yatırımcılar ve piyasalar nezdinde Türk ekonomisine güvenin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Türk Lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesiyle ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

UZAY PROGRAMI AÇIKLAMASI

Son Kabine toplantımızdan bu yana attığımız adımlardan bazılarını şu şekilde ifade edebiliriz. Milli uzay programımız kapsamında bir ilki gerçekleştirerek insanlı uzay misyonumuzu başarıyla hayata geçirdik. Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği seçkin pilotlardan olan Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini ve bilimsel deneylerini tamamlayarak ülkemize döndü. Biz de kendisini bugün kabul ettik. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz. İlk uzay misyonumuzun özellikle gençlerimizde uzay çalışmalarına, astronomiye ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyuyoruz. Ali Kuşçu, Ergani, Cezeri gibi bilim yolcularının mirasını taşıyan bir millete zaten başka türlüsü de yakışmazdı.

Ülkemizin farklı alanlarda yaptığı her hamleyi değersizleştirmeyi maharet zannedenler boş durmadı. İş yapmak, proje üretmek, ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine eser ve hizmetlere kulp takan, takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye'nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların, fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolumuza devam ettik, ediyoruz, edeceğiz.

Savunma sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz. Yerel imkanlarla üretilen milli fırkateynimiz TCG İstanbul'u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi'yi, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marlin Sida'yı, kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürününü deniz kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık. 'Denize hakim olan cihana hakim olur' sözünün önderliğinde ilerliyoruz.

ABD'NİN F-16 ONAYI

ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır.

REİSİ İLE GÖRÜŞME

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi, Yüksek Düzeyli İŞ Birliği Konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle 24 Ocak'ta Ankara'da misafir ettik. Cumhurbaşkanı ile terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve Gazze krizi başta olmak üzere pek çok konuyu etraflıca istişare ettik. Yaptırımlar nedeniyle yavaşlayan ikili ticaretimizi 30 milyar dolar hedefine ulaştırmakta kararlıyız. farklı alanlarda imzaladığımız 10 yeni anlaşma, ilişkilerimizi geliştirme irademizin somut bir işareti. MGK'nin ocak ayı toplantısında hem 2023 senesinin muhasebesini yaptık hem de sınır ötesi operasyonlarımızı kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz.

Türkiye, uyguladığı terörü kaynağında yok etme stratejisi ile bölücü terör örgütünü dar bir alana hapsetmiştir. Bölücü terör örgütünün ömrünü uzatan ana faktör kimi müttefiklerimiz ile kuzey Irak'taki bazı yapıların teröristlere verdiği desteklerdir. Türkiye elbette Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıdır. Irak'ın teröre karşı verdiği mücadeleyi tüm samimiyetimizle destekliyoruz. Iraklı kardeşlerimizden de haklı beklentimiz, Irak topraklarının ülkemize yönelik terör eylemlerinde bir üs olarak kullanılmasına izin vermemeleridir. Gerek Dışişleri Bakanımız gerek MİT Başkanımız, gerek Milli Savunma Bakanımız bu konudaki hassasiyetlerimizi Irak makamlarına iletti.

Bu sena yaz aylarında Pençe harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız. Böylece 40 yıldır sürdürdüğümüz bölücü terör örgütü ile mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız. Terörün yok edilmesi, Irak'ta hayata geçirmeyi planladığımız kalkınma yolu projesi için de önemlidir. Türkiye, ne pahasın olursa olsun güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan yapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımıza sınırların dışında da terörün olmadığı güvenli, huzurlu, istikrarlı ve barışın hüküm sürdüğü bir bölge bırakacağız.

YEREL SEÇİMLER

Siyaset kulvarında partimizin ve Cumhur İttifakı adaylarının tanıtımını yaptık. 31 Mart seçim beyannamesini kamuoyumuzun takdirine sunduk. İzmir ziyaretimizde ayrıca 2060 yataklı şehir hastanemizi ve bağlantı yollarını resmen hizmete açtık. İstanbul trafiğine yeni bir nefes olarak gördüğümüz Gayrettepe-Kağıthane hattını 29 Ocak'ta hizmete aldık. Böylece İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasında kesintisiz metro ulaşımını sağladık. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğu 338,5 kilometreye çıkmıştır. Şu an İstanbul genelinde toplam uzunluğu 52,7 kilometre olan 4 metro hattının inşası sürüyor. Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki aylarda yapacağımız açılışlarla birlikte 4 ayrı proje kapsamında 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi şehrimize kazandıracağız. Gayrettepe-Kağıthane metro hattının İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 10 yıllık bir çabanın neticesinde hayata geçirdiğimiz Diyanet Akademimizin ilk mezunlarını 1 Şubat'ta külliyemizde ağırladık. 8 aylık eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 4 bin 537 aday din görevlimize görev yerlerinde rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

"DİN GÖREVLİLERİMİZDEN DAHA FAZLA GAYRET BEKLİYORUZ"

Diyanet camiamız, sadece insanımıza din hizmetlerinin verilmesinde değil, asımın neslinin yetiştirilmesinde de önemli sorumluluklar üstleniyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh, beden ve gönül sağlığına yönelik tehditlerin arttığı günümüzde hademe-i hayrat olan din görevlilerimizden daha fazla gayret bekliyoruz. Diyanet Akademisi'nin de hizmete girmesiyle eğitim imkanları genişleyen din görevlilerimizin önümüzdeki dönemde ilim, irşat, tebliğ ve temsil görevlerini yerine getireceklerine yürekten inanıyorum.

İtalya Başbakanı sayın Meloni'yi kabul ederek AB tam üyelik sürecimiz, savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesiyle ticaret ve yatırım konularını ele aldık. Nijer Başbakanı Ali Mahaman lamin Zen ile heyetinin ülkemizi ziyareti Afrika ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmemize vesile oldu. Afrikalı kardeşlerimizle iş birliğimizi kazan-kazan anlayışıyla her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz.

Geçen sene 6 Şubat'ta sadece milletimizin değil, insanlık tarihinin de en yıkıcı, acı ve büyük, tabi afetlerinden birini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. Bu depremlerde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki şehidimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. rabbim hepsini cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin diyorum."