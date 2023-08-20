Kabine yarın toplanacak: Gündem enflasyon ve zamlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada memur ve memur emeklilerinin zam pazarlığından ekonomiye ve dış politikaya kadar birçok konu var.

Kabine'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanması bekleniyor. Toplantıda; memur ve memur emeklinin zam pazarlığı, Kuzey Kıbrıs ile BM arasındaki yol gerginliği, enflasyonla mücadele ve Türkiye ile Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

Beştepe'deki toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 6 buçuk milyondan fazla memur ve memur emeklisine yönelik zam pazarlığı konusunda kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Sunum yapması beklenen bir diğer isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek... Masada, enflasyonla mücadele ve para sıkılaştırma süreci olacak.

Son günlerde iş dünyasının kredilere ulaşım konusunda dile getirdikleri şikayetlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.

Kabinede dış politikadaki gelişmeler de masada olacak. Kuzey Kıbrıs BM ile yaşanan Pile-Yiğitler yolu gerilimi ele alınacak.

Türkiye'nin uluslararası arenada atabileceği adımlar konuşulacak.

Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılması girişimleri ve Rusya'nın Karadeniz'de Türk gemisine yönelik baskını da kabinenin gündeminde yer alacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmenin ayrıntıları da masaya yatırılacak.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.