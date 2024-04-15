Kabine yarın toplanacak: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'lİ Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle yarın toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın (16 Nisan) toplanacak.

ORTA DOĞU'DA ARTAN GERİLİM

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim olacak. Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Özellikle Irak'ın kuzeyindeki operasyonların bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak.