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Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde; memur ve emekli zammı başta olmak üzere, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınması bekleniyor.

Siyaset
  • 30.10.2023 10:59
  • Giriş: 30.10.2023 10:59
  • Güncelleme: 30.10.2023 11:07
Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?
Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; memur ve emekli zammı başta olmak üzere, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı.

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