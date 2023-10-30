Kabine yarın toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Gündemde; memur ve emekli zammı başta olmak üzere, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi ele alınması bekleniyor.

NTV'nin haberine göre; memur ve emekli zammı başta olmak üzere, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından emeklilere 5 bin TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin detayları açıklanmıştı.