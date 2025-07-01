Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı nasıl ortaya çıktı?

Ulusal Bayramlar arasında yer alan Kabotaj bayramı her yıl 1 Temmuz'da "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" adı altında çeşitli etkinlikler ile kutlanır. Türkiye'de 1 Temmuz 1926 itibariyle yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu 20 Nisan 1926'da TBMM tarafından kabul edilmiştir. Peki, Kabotaj nedir? Kabotaj Bayramı nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...

KABOTAJ NEDİR?

Kabotaj, bir ülkenin denizlerindeki taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen bir kavramdır. Kabotaj hakkı veya kabotaj rejimi olarak da adlandırılır. Kabotaj, bir ülkenin kara sularında (genellikle 12 deniz mili ölçeğinde) gerçekleşen deniz ticaretinin düzenlenmesi ve denetlenmesi anlamına gelir.

Bir ülkenin kabotaj hakkı, o ülkenin kara sularındaki taşımacılık faaliyetlerini düzenleyen yasalar ve kurallarla korunur. Kabotaj rejimi genellikle yabancı bayraklı gemilerin bir ülkenin kara sularında taşımacılık yapmasını sınırlar ve yerel şirketlerin rekabet avantajı elde etmesini sağlar. Bu, ülkenin deniz taşımacılığı sektörünü yerli şirketlerin korunması ve teşvik edilmesi için kullanılan bir politikadır.

Kabotaj, bir ülkenin iç deniz taşımacılığı pazarını yerel şirketlerin kontrol etmesini ve ülke ekonomisini desteklemesini amaçlar. Bu şekilde, yerel şirketlerin istihdam sağlaması ve ekonomik büyümeye katkıda bulunması hedeflenir. Kabotaj rejimleri, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve bazı ülkeler kabotaj hakkını tamamen yabancı gemilere kapatabilirken, diğerleri belirli koşullar altında yabancı gemilere izin verebilir.

Ancak, kabotaj hakkı uluslararası ticaret anlaşmaları veya bölgesel işbirliği çerçeveleri kapsamında sınırlanabilir veya serbestleştirilebilir. Örneğin, bazı serbest ticaret anlaşmaları, kabotaj sınırlamalarını azaltabilir veya ortadan kaldırabilir, böylece yabancı bayraklı gemilerin taşımacılık faaliyetlerinde daha fazla serbestlik sağlanabilir.

Kabotaj Bayramı nasıl ortaya çıktı?

Kabotaj Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün kabotaj politikalarını desteklemek ve deniz taşımacılığını yerli şirketlere teşvik etmek amacıyla ilan ettiği bir bayramdır.

Kabotaj Bayramı'nın kökeni, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına dayanmaktadır. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulduğunda, deniz taşımacılığı ve ticaretinde yabancı bayraklı gemilerin hakimiyeti söz konusuydu. Bu durum, Türkiye'nin ulusal ekonomisini olumsuz etkiliyor ve yerli denizcilik sektörünün gelişmesini engelliyordu.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve yerli denizcilik sektörünü desteklemek amacıyla 1926 yılında Kabotaj Kanunu'nu ilan etti. Bu kanun, Türk bayraklı gemilerin Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı yapma hakkını düzenliyordu. Kanunun kabul edildiği tarih olan 1 Temmuz, Türkiye'deki kabotaj rejiminin başlangıcı olarak belirlendi.

1 Temmuz tarihi, Türkiye'de Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Kabotaj Bayramı, denizcilik sektörünün önemini vurgulamak, Türk denizciliğini ve kabotaj politikalarını kutlamak ve denizcilikle ilgili etkinlikler düzenlemek için bir fırsat olarak değerlendirilir. Bu bayram, ülke genelinde çeşitli etkinlikler, törenler, deniz yarışları, gemi geçit törenleri ve diğer kutlamalarla kutlanır.

Kabotaj Bayramı, Türkiye'nin denizlere olan hakimiyetini ve ekonomik bağımsızlığını simgeler. Atatürk'ün kabotaj politikalarıyla birlikte Türkiye'de deniz taşımacılığı sektörü gelişmiş ve yerli denizcilik şirketleri güçlenmiştir. Bu nedenle Kabotaj Bayramı, denizcilik ve Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesiyle yakından ilişkilidir.