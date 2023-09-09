Kabuk bağlayan yarayı kanattılar

Haber Merkezi

Cansız bedeni 7 gün boyunca sokak ortasında bekletilen Taybet Ana ile Cizre'de sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitiren kızı Hezni İnan'ın yakılmış ve parçalanmış elbiseleri 8 yıl sonra üç zarfın içerisinde ailesine verildi. Abi İnan, "Bu Türkiye'nin ayıbıdır. 8 yıl geçti ama dalga geçer gibi yeni veriyorlar” dedi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 14 Aralık 2015 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında katledilen ve cansız bedeni 7 gün boyunca sokak ortasında bekletilen Taybet İnan’ın (Taybet Ana) kızı Hezni İnan, aynı tarihte Cizre'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yitirdi. Cudi Mahallesi’nde kaldıkları bir binanın bodrum katında katledilen Hezni İnan’ın yakılan ve parçalanmış elbiseleri, 8 yıl sonra ailesine verildi. MA’nın haberine göre, 6 Eylül’de Hezni İnan'ın babası Halit İnan’ı arayan Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü, “Gelin emanetinizi alın” dedi. Ertesi gün İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden aileye, bir poşet teslim edildi. Poşetin içerisinde 3 ayrı zarfa konulan İnan’ın yakılmış ve parçalanmış kazak, pantolon ve hırkası çıktı.

İnan'ın ağabeyi Ömer İnan, devletin cenazelere dönük uygulamalarına tepki göstererek, “Verilen poşette üç zarf vardı. Emanetimiz bu gördüğünüz (parçalanmış ve yakılmış giysi) parçalardı. Devletin saygısı, hürmeti budur. Bir korku yaratmak istiyorlar. Bu elbiseler ne zamanın biliyor musunuz? Bunlar Cizîr sokağa çıkma yasaklarına ait. Bu parçalar o katliama ait. Bu devletin hürmetidir. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Zarfın içine koyup 8 yıl aradan sonra veriyorlar. O zaman da verebilirlerdi. Geri adım atmamızı istiyorlar. Ama biz davamızdan geri adım atmayacağız. Bu gördüğünüz yakılmış ve parçalanmış elbise parçalarıyla da gururluyuz” dedi.

“BU TÜRKİYE’NİN AYIBI”

Annesinin de aynı şekilde katledildiğini belirten İnan, zulme karşı asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. İnan, şunları söyledi: “Annemi de sokağa çıkma yasaklarında katlettiler. Kardeşimi de Cizre bodrumlarında katlettiler. Bunları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu yakılmış ve parçalanmış elbiseleri çerçeveletip evin duvarına asacağım. Var olduğumuz sürece bunu unutmayacağız. Bu devletin yüzünü herkes görsün. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Sokağa çıkma yasakları üzerinden 8 yıl geçti ama dalga geçer gibi yeni veriyorlar” diye konuştu.