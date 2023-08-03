Kaçak denilen AVM yeniden mahkemelik

İBB eski başkanlarından Topbaş döneminde yapılan planı mahkemeye taşıyan eski İBB meclis üyesi Kazanoğlu "İnanıyorum ki mahkeme, daha önce verdiği karar doğrultusunda karar verecektir" dedi. Kadir Topbaş döneminde Danıştay’ın “kaçak” olduğu yönündeki yerel mahkeme kararını onadığı Marmara Forum Alışveriş Merkezi ile ilgili imar planı değişikliği bir kez daha yargıya taşındı. Daha önce imar planı değişikliğini “kaçak” olduğu gerekçesiyle açtığı davayı kazanan eski İBB Meclis üyesi avukat Taner Kazanoğlu, “Bu yerle ilgili planlar iptal edildi. Denildi ki, ‘Kaçaktır.’ Arzu ediyorduk ki, iptal olan planın gerekleri yerine getirilsin. Ama umduğumuz olmadı. Biz bu konuyu yine mahkeme konusu yaptık, dava açtık. İnanıyorum ki mahkeme, daha önce verdiği karar doğrultusunda bir karar verecektir” dedi.

İstanbul’da Danıştay’ın “kaçak” olduğuna karar verdiği Marmara Forum Alışveriş Merkezi’yle ilgili İBB’nin 2022 yılında yaptığı plan değişikliği de yargıya taşındı. Kazanoğlu, İBB’nin bu plan değişikliğine ilişkin İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada, alışveriş merkezine ilişkin daha önce yapılan imar planı değişikliklerini ve bu planlar hakkındaki yargı kararlarını anımsatarak, plan değişikliğinin iptalini ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesini istedi.

ÇÖZÜM ÜRETİN

"Kurumsal rüşvet verilerek kaçak yapılar legal hale getiriliyor" diyen eski İBB yönetimini uyardıklarını ve bu uyarılarının dikkate alınmamasının ardından dava açtıklarını anımsattı ve şunları söyledi: “10 Mayıs 2016 tarihinde, yani herkesin bildiği isimle, Marmara Forum denilen, Merter’deki bir kaçak yapı ile ilgili olarak İBB’ye teklif geldi. Biz de dedik ki, ‘burada bir kurumsal rüşvet veriyorsunuz, bu doğru değil, kaçak yapılarla ilgili ciddi bir biçimde yol açıyorsunuz’ diye karşı çıktık. Dava lehimize sonuçlandı. Bu yerle ilgili planlar iptal edildi. Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal’dan sonra; sayın Ekrem İmamoğlu iktidara geldi. Dedik ki, ‘Bu davayı biz kazandık, bu plan iptal oldu. Arzu ediyorduk ki, iptal olan planın gerekleri yerine getirilsin. Ama umduğumuz olmadı. Bu plan ile ilgili olarak İBB tekrar benzeri bir karar aldı, 24 Kasım 2022’de. Kaçak olan bir yapıyı, AK Parti hükümetinin yaptığı benzeri bir biçimde legal hale getirdiler." ANKA