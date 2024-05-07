Kaçak Kanal İstanbul inşaatına karşı İBB devrede

Haber Merkezi

İBB, Arnavutköy Belediyesi’ne yazı yazarak imar planları iptal edilen Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir sınırları içinde süren inşaatları durdurmasını ve yapı ruhsatlarını iptal etmesini istedi. Sözcü’nün haberine göre, İBB tarafından Arnavutköy Belediye Başkanlığı’na, Yenişehir’in bütün etapları için yazılar gönderildi.

Yazılarda, Yenişehir rezerv yapı alanının imar planlarının 11. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildiği bildirildi. Mahkeme kararı doğrultusunda plan esas alınarak düzenlenen yapı ruhsatlarının iptal edilmesi, mevcut inşaat faaliyetlerinin seviye tespitinin yapılarak durdurulması istendi. Ancak bugüne dek Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir içinde devam eden inşaatlar durdurulmadı. CHP’li eski İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Bakanlık kaçak inşaata devam ediyor” dedi.