Kaçak kat çıkarken yakalanan AKP’liyi savundular: “Binanın sahibi tertemiz bir kardeşimiz”

İsmail ARI

İstanbul’daki AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin Ocak ayı Belediye Meclis toplantısı yapıldı.

Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Tuncay Saraç, konuşmasında “AK Partili belediye meclis üyesinin kaçak inşaatına müdahale etmeyecek misiniz?” dedi ve kaçak olarak yükseltilen binanın fotoğrafını gösterdi. Kaçak inşaatın ise AKP’li meclis üyesi Hayati Engin’e ait olduğu öğrenildi.

Ardından söz alan AKP’li Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı ve Grup Başkan Vekili Ümit Şahin ise “Çatı katı yapmayla ilgili aile fertlerinin talebi olmuş. Binanın sahibi tertemiz bir kardeşimiz. Yıllardır meclis ve encümen üyemiz. Yapı Kontrol Müdürlüğü de buna müsaade etmemiş” dedi ve kaçak inşaatı doğruladı. Ancak belediye tarafından müsaade edilmediğini öne sürdü.